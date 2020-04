‘Nederland op de goede weg, aantal besmettingen vlakt af’

Het aantal coronagevallen in Nederland loopt niet meer zo snel op. Nederland lijkt over het zogeheten kantelpunt heen, zeggen enkele onderzoekers van de TU Eindhoven. Het aantal nieuwe besmettingen begint af te vlakken.

Bij 13.614 mensen in Nederland is het coronavirus officieel vastgesteld. Hoogleraar statistiek Edwin van den Heuvel denkt dat we uiteindelijk uitkomen op ongeveer 20.000 besmettingen. Van den Heuvel: “Dit betekent dat we nu waarschijnlijk over de helft zijn van het totale aantal gemeten besmettingen. We zijn er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg.” Volgens de hoogleraar werken de maatregelen van de overheid, zoals het sluiten van scholen en de horeca, maar is het belangrijk om de teugels niet te laten vieren.