‘Corona raakt markt voor verhuur kantoren en bedrijfsruimte hard’

De markt voor verhuur van kantoren en bedrijfsruimte merkt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de cijfers. Het investeringsvolume in de markt was afgelopen maand meer dan de helft lager dan in maart 2019, en er werd een derde minder kantoorruimte in gebruik genomen, stelt vastgoedspecialist Cushman & Wakefield.

Daarnaast meldt het bedrijf dat er 45 procent minder bedrijfsruimte in gebruik werd genomen. Over het hele eerste kwartaal van 2020 zijn de cijfers ook niet florissant. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 werd er 21 procent minder kantoorruimte en 28 procent minder bedrijfsruimte in gebruik genomen. Het beleggingsvolume over het eerste kwartaal is 21 procent lager.

Dat heeft volgens Cushman & Wakefield niet alleen met de corona-uitbraak te maken. De cijfers vallen ook lager uit als gevolg van de schaarste van kantoor- en bedrijfsruimte. “De krimp in maart is daarentegen wel duidelijk sterker geweest dan in de voorgaande maanden.” Het bedrijf verwacht dat de markt niet zal stoppen met groeien. “Hoewel organisaties de focus verschuiven van herhuisvesting naar her-organisatie, lopen sommige huurcontracten gewoon af, zijn organisaties al eerder verplichtingen aangegaan en zal huisvesting vaker op de agenda staan als het over mogelijke kostenbesparing gaat.”

Het bedrijf verwachtte voor de coronacrisis al een flinke daling van het investeringsvolume als gevolg van het schaarse beleggingsaanbod. Dat zou over 2020 naar schatting neerkomen op 17 miljard euro. In 2018 werd er nog een recordbedrag van 24 miljard euro geïnvesteerd in Nederlands zakelijk vastgoed. Vorig jaar was dat 23,5 miljard euro.