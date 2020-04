VN-chef Guterres noemt coronacrisis grootste uitdaging sinds WOII

VN-secretaris-generaal António Guterres noemt de coronacrisis de grootste uitdaging voor de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze uitdaging heeft een ​​”sterker en effectiever antwoord” nodig dan alleen met solidariteit van alle betrokkenen, zei Guterres op een videoconferentie in New York.

“De wereld staat voor een ongekende beproeving”, zei de VN-chef. “En nu is het moment van de waarheid.”

De VN-chef toonde zich ontevreden over wat hij ziet als een trage wereldwijde reactie in de strijd tegen het coronavirus. “We gaan langzaam de goede kant op, maar we moeten sneller zijn en veel meer doen als we het virus willen verslaan.”

Guterres: “Onder andere is er nog steeds geen gecoördineerde actie door alle landen onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hun richtlijnen worden in veel delen van de wereld nog steeds genegeerd.”