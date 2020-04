ChristenUnie vraagt om meer steun voor prostitutie

De financiële noodregelingen voor ondernemers in corona-problemen moeten ook voor prostituees gelden, ook als ze daar nu strikt genomen niet onder vallen, vindt coalitiepartij de ChristenUnie. De partij "verwacht veel meer actie van het kabinet" omdat veel mensen in de prostitutie "vaak noodgedwongen" doorwerken, tegen de overheidsadviezen in.