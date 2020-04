Kabinet bezorgd over warm weer en hamert erop thuis te blijven

Het kabinet gaat er bij mensen extra op hameren thuis te blijven het komende weekeinde, waarin warm weer wordt voorspeld. "Dat is een punt van zorg", zei premier Mark Rutte in de Tweede Kamer. De dringende boodschap om binnen te blijven en niet door Nederland te gaan reizen, zal ook van andere kanten onder de aandacht worden gebracht. Onder meer door het openbaar vervoer, maar ook door influencers die vooral de jongeren beter bereiken.

Ook maakt het kabinet zich net als de Kamer zorgen over het paasweekend, het weekend erna, waarin mogelijk veel Duitsers naar Nederland zouden komen. Het kabinet houdt donderdag weer crisisberaad, en dit punt zal daarin op de agenda staan.

Een landelijke sluiting van alle campings of vakantieparken is volgens Rutte evenwel niet nodig. Hij wees erop dat gezamenlijke wasgelegenheden wel overal worden gesloten. Bovendien hebben verschillende veiligheidsregio's, waaronder Zeeland, zelf al besloten de vakantieplaatsen te sluiten. In Noord- en Zuid-Holland zijn alle campings dicht.