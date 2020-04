ANWB Alarmcentrale neemt ‘rode calamiteitentelefoon’ over

De ANWB Alarmcentrale is vanaf woensdag een jaar lang coördinator calamiteiten en heeft daarmee de zogenoemde “rode telefoon” in handen. De instantie neemt de taken over van SOS International, die de afgelopen twaalf maanden het eerste aanspreekpunt was bij rampen in het buitenland waar meer dan acht Nederlanders bij betrokken waren.

SOS International kreeg het afgelopen jaar in totaal vijftien meldingen, waarvan twee grote calamiteiten. Een ervan was de reeks bloedige aanslagen in Sri Lanka in het paasweekend, waarbij meer dan driehonderd mensen omkwamen. SOS International haalde vanwege de aanslagen het “uitzonderlijk hoge aantal” van zeshonderd Nederlanders terug.

De tweede grote calamiteiten vond vorig jaar oktober plaats. Toen werd een Nederlands reisgezelschap van 25 mensen in Tanzania aangevallen door een zwerm bijen. Een persoon overleed, drie anderen werden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. SOS International stuurde een medisch team naar het Afrikaanse land en haalde de betrokken toeristen terug naar Nederland.

De coördinator calamiteiten, de alarmcentrale die de rode telefoon beheert, is ingesteld na de vliegramp in het Portugese Faro in 1992. Toen kon er vanwege “te veel hulpverlening” niet adequaat gewerkt worden. Bij de ramp met het Martinair-toestel kwamen 56 mensen om het leven en raakten meer dan honderd personen zwaargewond.