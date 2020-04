Kamer bezorgd over naderende 'code zwart' op ic's

De Tweede Kamer blijft ongerust over de enorme toeloop van ernstig zieke coronapatiënten naar het ziekenhuis en vooral de intensive care. De ziekenhuizen zijn met man en macht bezig om de ic-capaciteit snel op te schalen naar 2400, maar verschillende fracties stelden in het Kamerdebat de vraag of dit voldoende is om alle mensen op te vangen die intensieve zorg nodig hebben.