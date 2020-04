Verdachte moordzaak Derk Wiersum blijft vastzitten

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag bepaald dat Moreno B. (31), verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, voorlopig blijft vastzitten. Zijn advocaat had gevraagd het voorarrest te beëindigen, maar volgens de rechtbank zijn er te veel harde aanwijzingen tegen B.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. In het grootscheepse onderzoek pakte de politie tot dusver drie verdachten op, onder wie Moreno B.

De tussentijdse zitting woensdag betrof ook de zaak tegen medeverdachte Giërmo B. (36). Namens hem zijn geen verzoeken gedaan. Zijn voorarrest blijft eveneens gehandhaafd. Beide verdachten verschenen woensdag niet in de rechtszaal, in verband met de coronamaatregelen.

De derde verdachte in de moordzaak is Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Advocaat Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in Marengo. Ook Anouar T. zit nog vast.

De volgende tussentijdse zitting is op 24 juni.