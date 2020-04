De organisatie van de Vierdaagse betaalt voorlopig geen inschrijfgeld terug aan lopers die afzien van hun deelname in 2020. Daartoe is besloten omdat een besluit over eventuele afgelasting van het internationale wandelevenement in verband met de uitbraak van de coronacrisis nog weken zal gaan duren. De organisatie wil daarover uiterlijk eind april de knoop doorhakken, aldus een woordvoerster woensdag.