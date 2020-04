Aantal Nederlandse doden door corona stijgt met 134 naar 1173

De toename is lager dan dinsdag. Toen meldde het instituut 175 sterfgevallen, het hoogste aantal tot dan toe sinds het begin van de uitbraak. Het aantal meldingen staat overigens niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Als mensen overlijden aan Covid-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 447 ook lager dan dinsdag, toen 722 meldingen binnenkwamen. Ook bij dit getal ligt de registratie vaak enkele dagen achter op de werkelijke situatie.

Onzichtbaar

Een belangrijke kanttekening bij de cijfers is dat lang niet iedere besmetting wordt opgemerkt. Mensen die zonder te zijn getest door toedoen van het virus bezwijken, bijvoorbeeld aan een longontsteking, blijven onzichtbaar in de statistieken.

Veruit de meeste overleden patiënten zijn ouder dan 70 jaar. Tot nog toe zijn twee mensen onder de 50 jaar gestorven aan het coronavirus. Beiden leden aan ernstige onderliggende gezondheidsproblemen, aldus het RIVM.

Het instituut herhaalt dat "de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar lijken te worden". Regionaal bespeurt het RIVM nog geen nieuwe trends: "Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar."