Behandeling rechtszaak over doden Nicky Verstappen uitgesteld

De inhoudelijke behandeling van de zaak over de gedode Limburgse jongen Nicky Verstappen gaat voorlopig niet plaatsvinden. Voor de zaak waren vijf dagen in mei uitgetrokken, maar dat gaat waarschijnlijk pas in het najaar worden. De reden voor het uitstel is de huidige crisis rondom het besmettelijke coronavirus. Daardoor zijn alle rechtbanken nagenoeg gesloten en worden alle zaken indien mogelijk uitgesteld.