Bijna 360.000 boetes voor overtreden regels lockdown Frankrijk

Minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken) heeft in Franse media de bevolking gewaarschuwd niet met paasvakantie te gaan. Eind deze week begint in een deel van Frankrijk, inclusief Parijs, de voorjaarsvakantie. De regels blijven hetzelfde ook tijdens de vakantie, waarschuwde de bewindsman. Op de traditionele vakantieroutes en op stations zal extra worden gecontroleerd.

In Frankrijk zijn de maatregelen strenger dan in Nederland en er staan bij overtredingen erg hoge boetes op, mogelijk oplopend tot 3700 euro. In bepaalde gevallen kan er ook een celstraf worden opgelegd. De 67 miljoen inwoners mogen alleen de deur uit als ze een formuliertje hebben geprint en ingevuld, waarop staat aangegeven waarom ze de woning hebben verlaten. Dat mag voor noodzakelijke boodschappen, zorg voor anderen, medische afspraken, zorg voor kinderen of huisdieren en individuele sportbeoefening. In Frankrijk is er een maximum gesteld aan het aantal gezinsleden dat samen de straat op gaat (een ouder met twee kinderen) en ook het sporten moeten binnen 1 kilometer van de woning.

Frankrijk heeft inmiddels meer dan 52.000 besmettingen vastgesteld en circa 3500 mensen zijn aan het virus bezweken. De zwaarst getroffen gebieden zijn de regio Parijs en het noordoosten.