HEMA betaalt minder huur om coronavirus

De huurkorting is een van de tijdelijke maatregelen waarmee HEMA “de bedrijfsvoering op de lange termijn” wil veiligstellen, stelt het bedrijf. Het Financieele Dagblad schreef op basis van een brief aan vastgoedeigenaren dat HEMA de huurbetalingen over de komende twee maanden met de helft verlaagt. Topman Tjeerd Jegen zou in die brief hebben gewaarschuwd dat het voortbestaan van HEMA in gevaar komt bij aanhoudende omzetverliezen.

Ook bepaalde betalingen aan het personeel worden opgeschort. Vakbond CNV laat weten dat HEMA beoordelingsgesprekken met werknemers, en de daarmee gepaarde loonsverhoging bij een goed oordeel, heeft verschoven tot na de zomer.