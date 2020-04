Beperkingen Italië zeker tot 13 april van kracht

De landelijke lockdown in Italië blijft zeker tot 13 april van kracht. Dat zei minister van Volksgezondheid Roberto Speranza in het parlement. Hij waarschuwde dat de inspanningen om het virus te bestrijden weer teniet gedaan kunnen worden als beperkingen te snel worden versoepeld.

Italië heeft vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Mensen mogen zich niet meer vrij bewegen en veel bedrijven zijn dicht. De beperkingen liepen tot 3 april en worden nu dus verlengd.

Het land is zwaar getroffen door de pandemie. Het dodental staat op ruim 12.000 en is het hoogste in de wereld. Alleen de Verenigde Staten hebben meer besmettingen gemeld.