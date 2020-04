Taiwan stuurt miljoenen mondmaskers naar Europa

President Tsai Ing-Wen prees de moed van medisch personeel dat overal in de wereld te maken krijgt met het virus. “Het is onze plicht als wereldburgers om hen te steunen”, zei Tsai in het Engels. Haar land behoort wereldwijd tot de grootste producenten van mondmaskers.

Die medische beschermingsmiddelen worden nu onder meer naar Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk gestuurd. Sommige Europese landen kregen eerder ook al hulp van China. Dat land ziet Taiwan als een afvallige provincie en probeert de eilandstaat diplomatiek te isoleren.

Taiwan heeft tot dusver relatief weinig coronagevallen gemeld. Er zijn 329 besmettingen vastgesteld en vijf patiënten overleden.