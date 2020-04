Zware krimp industrie Italië door coronacrisis

De bedrijvigheid in de Italiaanse industrie is in maart zeer sterk gekrompen door de uitbraak van het coronavirus en de quarantainemaatregelen van de overheid om de ziekte in te dammen. Dat liet de Britse marktonderzoeker Markit weten op basis van zijn inkoopmanagersindex.

Die index voor de Italiaanse industrie kelderde vorige maand naar een stand van 40,3 van 48,7 in februari. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Door de coronacrisis is het openbare leven in Italië vrijwel geheel tot stilstand gekomen en liggen veel bedrijven stil. Italië telt inmiddels de meeste doden door het virus wereldwijd. Vooral de noordelijke regio Lombardije is buitengewoon hard geraakt. Daar ligt ook veel industrie.

Ook in Spanje slaat het virus hard toe in de industrie. Die index zakt naar een stand van 45,7 van 50,4 in februari. Dat geldt ook voor Griekenland. Daar kelderde de graadmeter naar 42,5 van 56,2 in de voorgaande maand.

Voor de industrie in de gehele eurozone kwam de inkoopmanagersindex volgens Markit uit op een definitieve stand van 44,5, wat nog iets zwakker is dan bij een eerdere raming. In de omvangrijke Duitse industrie was duidelijke krimp te zien, net als in Frankrijk.