Fred Westerbeke onderscheiden voor rol in onderzoek MH17

Fred Westerbeke, voormalig hoofdofficier van justitie en kersverse korpschef van de politie in Rotterdam, is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding geldt in het bijzonder zijn leidende rol in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het initiatief voor de onderscheiding kwam van de nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17.