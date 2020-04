AEX begint tweede kwartaal met fors verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies begonnen aan het tweede kwartaal. Ook de andere Europese beurzen openden flink in het rood na de verliesbeurt op Wall Street een dag eerder. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dat rapport kan een voorbode zijn voor het officiële banencijfer, dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 3 procent in de min op 468,98 punten. De hoofdindex raakte in het eerste kwartaal 20 procent kwijt. De MidKap daalde 2,8 procent tot 646,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 3,4 procent. De beurs in Milaan verloor ruim 2 procent.

Aperam daalde ruim 3 procent bij de middelgrote bedrijven. De roestvrijstaalproducent stelt de start van zijn eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma met zes maanden uit. Aperam heeft door de pandemie een groot deel van zijn fabrieken moeten sluiten en heeft al forse maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Dividenden worden wel uitbetaald.