Leger VS stuurt duizenden Koreaanse medewerkers naar huis

Zo’n 4000 Zuid-Koreanen die werken voor de Amerikaanse troepenmacht in hun land, worden met onbetaald verlof gestuurd. Zuid-Korea en de Verenigde Staten steggelen over de financiering van het Amerikaanse garnizoen.

In Zuid-Korea bevinden zich ruim 28.000 Amerikaanse militairen. Die moeten helpen het land te verdedigen tegen het totalitaire buurland Noord-Korea. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump wil dat Zuid-Korea miljarden extra gaat betalen voor die militaire bijstand.

Het Witte Huis drong aanvankelijk aan op een bijdrage van 5 miljard dollar per jaar, ruim vijf keer meer dan Seoul eerder betaalde voor de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen. Onderhandelaars uit de landen bespraken de afgelopen maanden herhaaldelijk de situatie maar dat leidde niet tot een doorbraak.

Geen geld

De vorige overeenkomst over de financiering van troepenmacht USFK verliep eind vorig jaar. Daardoor is er nu geen geld meer om de salarissen te betalen van duizenden Koreaanse werknemers, zegt USFK-commandant Robert Abrams. In totaal werken ongeveer 9000 Koreanen voor de USFK.

De commandant zegt de situatie enorm te betreuren. “Dit zijn onze medewerkers, onze collega’s, onze teamgenoten. We beschouwen ze als familie”, aldus Abrams. “Ze zijn essentieel voor onze missie.”