Malafide webshops met producten tegen corona offline gehaald

Volgens de politie zijn de nepwebshops bijna niet van echt te onderscheiden. Vaak lijken ze veel op die van bestaande bedrijven, die dezelfde producten aanbieden.

De politie ziet vooralsnog geen opvallende stijging van onlinecriminaliteit, maar stelt wel vast dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit. Zo ging er een nepmail van het RIVM rond, waarin malware zat. Ook circuleerde een Whatsappbericht over een zogenaamde uitkering voor mensen die door de coronacrisis zonder werk zitten. Hiermee probeerden criminelen de hand te leggen op bankgegevens.

Het LMIO werkt bij het opsporen van malafide webshops veel samen met andere partijen, zoals banken en internetproviders. “Maar het is belangrijk dat mensen zelf ook alert zijn”, zegt Gijs van der Linden van het LMIO. “Het is uiterst verdacht als je een bestelling alleen via een betaallink in de mail kunt betalen. Daaraan kun je herkennen dat het mogelijk niet in de haak is. En kijk voor je iets koopt ook naar reviews die een bedrijf krijgt.”