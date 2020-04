Veel computers van gemeenten draaien op oude besturingssystemen

In 22 van de 35 onderzochte gemeenten draaien de computers op Windows 7. In totaal gaat het om ongeveer 16.000 werkplekken. Negen gemeenten hebben er geen ‘patches’ opgezet, aanvullingen om gaten in de beveiliging van Windows 7 te dichten. Amsterdam is een van de gemeenten met Windows 7. De hoofdstad betaalt Microsoft enkele tonnen per jaar om nog wel patches te krijgen. Amsterdam werkt aan een overstap naar het nieuwere Windows 10. Ook Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Amersfoort en Zwolle hebben computers met Windows 7.

Microsoft bracht Windows 7 in 2009 op de markt. Ongeveer een kwart van alle Windows-pc’s in de wereld draait nog op het systeem. In Nederland zou een op de zes pc’s Windows 7 hebben. In januari stopte Microsoft met de ondersteuning van het besturingssysteem voor het grote publiek.