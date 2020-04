Kerkklokken luiden opnieuw voor hoop en troost in coronatijd

Dat gebeurde al een paar keer eerder op woensdagen na een oproep van de Raad van Kerken. “Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen”, aldus de organisatie. Het gelui zal tussen 19.00 en 19.15 uur gebeuren.

De Raad van Kerken deed de oproep in aansluiting op een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Die heeft inmiddels gezegd dat de actie nog de komende weken doorgaat. Dat betekent dat ook op 8 april, 15 april, 22 april en 29 april klokken zullen luiden.

Geïnteresseerden kunnen kijken op www.klokkenvanhoop.nl. Daar wordt mensen een hart onder de riem gestoken in deze tijd. “In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten. Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken - de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben - kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luiden we de klokken van hoop!”, zo staat daar te lezen.