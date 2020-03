‘Xerox staakt overnamejacht op HP vanwege coronacrisis’

Kopieermachinefabrikant Xerox staakt zijn overnamejacht op computer- en printermaker HP Inc. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de zakenkrant ondermijnt de coronacrisis de financiële situatie van Xerox dusdanig dat de stekker getrokken moet worden uit de megadeal.

Xerox probeerde al een hele tijd HP in te lijven en had een vijandig overnamebod van meer dan 30 miljard dollar op tafel gelegd. Dat was een gedurfde zet, want HP is veel groter dan Xerox. Een eventuele deal had twee van de grootste namen ter wereld op het gebied van kantoorapparatuur samengevoegd. Maar HP bleef de zaak afhouden, waardoor Xerox al bezig was aandeelhouders van zijn overnameprooi direct te benaderen.