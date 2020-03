‘Horeca heeft kwijtschelding van kosten nodig, geen uitstel’

Hotels, restaurants en cafés in Nederland hebben kwijtschelding van kosten nodig om door de coronacrisis te komen. Dat zegt algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens hem is uitstel geven voor bijvoorbeeld het overmaken van de huur een mooi gebaar, maar lost dat de financiële problemen waar bijvoorbeeld kroegbazen mee kampen niet op.

Het inhalen van omzet als de crisis voorbij is, zit volgens Beljaarts niet in het DNA van zijn branche. “Een hotelkamer die een nacht leeg blijft, zal die nacht altijd leeg blijven. Daar valt later niets meer aan te veranderen”, legt hij uit. Vandaar de oproep aan leveranciers en huurbazen om hotels, restaurants en cafés tegemoet te komen. Beljaarts heeft al goede initiatieven gezien, bijvoorbeeld van Heineken. Die schold horecaondernemers die een pand huren van de brouwer onlangs een deel van hun huur kwijt. “Maar er zijn ook veel bedrijven waar zoiets nog niet is gebeurd. Er valt nog een hoop te winnen.”

De horeca loopt veel inkomsten mis nu Nederlanders onder meer niet uit eten mogen gaan. Een precieze inschatting van de schade valt nog niet te maken. KHN houdt er rekening mee dat de branche dit jaar mogelijk maar zo’n 12 miljard euro kan omzetten, waar normaal gesproken circa 24 miljard euro verdiend zou worden.

Toch heeft Beljaarts er begrip voor dat het kabinet de sluiting van de horeca heeft verlengd tot en met 28 april. Ook de oproep van premier Mark Rutte aan Nederlanders om voorlopig nog maar even geen uitjes voor in de meivakantie te boeken, snapt de branchevoorman. “Wij schikken ons naar wat de overheid denkt dat het beste is om het coronavirus te bestrijden”, zeg hij. “De volksgezondheid is nu het belangrijkst. Het zou toch gek zijn om voor economisch gewin de volksgezondheid in het geding te brengen.”

Over de steunmaatregelen van de overheid om loonkosten op te vangen is Beljaarts verder positief. “Wat de overheid heeft toegezegd is eigenlijk een-op-een waar wij om hadden gevraagd.” Volgens KHN geeft dit horecaondernemers het vertrouwen dat het kabinet hen niet in de steek laat.