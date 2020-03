Rutte: maak geen plannen voor de meivakantie

Nederlanders moeten voorlopig geen plannen maken voor de meivakantie, adviseert premier Mark Rutte. Scholen, eet- en drinkgelegenheden blijven tot en met 28 april dicht, maar ook daarna "gaan we niet ineens terug naar de normale situatie", zegt Rutte. "De kans is heel reëel dat dit pakket of delen ervan" na die datum worden voortgezet.