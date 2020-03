RIVM start onderzoek naar groepsimmuniteit coronavirus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het nieuwe coronavirus. Hiervoor worden 6000 mensen uitgenodigd uit het hele land en van alle leeftijdsgroepen. Op meerdere momenten, verspreid over de komende maanden meet het RIVM afweerstoffen in het bloed. Met de resultaten wil het RIVM meer te weten komen over de verspreiding van het virus en de opbouw van groepsimmuniteit bij alle leeftijden.

Het onderzoek wordt een aantal keren herhaald. Na elke ronde kunnen de onderzoekers volgens het RIVM meer te weten komen over de opbouw van groepsimmuniteit in de bevolking. Ook wordt onderzocht hoe lang die afweerstoffen in het bloed blijven en of ze van goede kwaliteit zijn. Hieruit moet ook duidelijk worden of op langere termijn een tweede infectie voorkomen kan worden. Het onderzoek duurt in totaal anderhalf jaar. Het RIVM verwacht de resultaten van de eerste ronde in mei.

De deelnemers zijn mensen die eerder meededen aan het PIENTER-onderzoek. PIENTER is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de afweer tegen infectieziekten.