Trump en Pelosi komen met plannen voor nieuw steunpakket

De Amerikaanse president Donald Trump en de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi hebben ideeën geopperd voor een nieuw steunpakket. Trump wil dat er geld naar infrastructuur gaat om banen te creëren, Pelosi vindt dat er meer geld naar staten moet als steun. Ook hoort alles in het nieuwe pakket maatregelen volgens haar terug te voeren te zijn op het virus.

Trump liet op Twitter weten dat wat hem betreft dit het moment is om veel geld in infrastructuur te steken. Door de rentestappen van de Federal Reserve kan de Verenigde Staten heel goedkoop geld lenen. Trump roept al zijn hele presidentschap dat hij geld in infrastructuurprojecten wil steken, maar dat is er nog niet van gekomen. Nu wil hij dat er 2 biljoen dollar wordt uitgetrokken.

Pelosi wil juist geld geven aan zaken die met de uitbraak van het coronavirus te maken hebben. Zo zouden de staten in de VS geld moeten krijgen en mogelijk zouden huishoudens opnieuw een directe betaling moeten krijgen.