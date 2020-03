Meer coronadoden in Verenigde Staten dan in China

De Verenigde Staten tellen inmiddels meer coronadoden dan China, waar de corona-uitbraak eind vorig jaar begon. Met bijna 3400 geregistreerde sterfgevallen gaat het ook om meer slachtoffers dan er vielen bij de radicaalislamitische aanslagen op 11 september 2001.

New York werd toen het zwaarst getroffen en is ook nu de stad met de meeste slachtoffers.

Alleen in Italië en Spanje vielen tot nu toe meer coronadoden dan in de VS, aldus persbureau Reuters na een eigen telling. Wereldwijd zijn er ruim 800.000 besmettingen geregistreerd en ruim 39.000 doden.