Belgen sluiten met betonblokken grens naar Maastricht

Daarmee reageert de Belgische grensgemeente gemeente Lanaken dinsdag op de aankondiging door buurgemeente Maastricht, dat de markt in de Limburgse hoofdstad woensdag en vrijdag weer open gaat.

Burgemeester Marino Keulen van Lanaken wil niet dat Belgen de markt in Maastricht gaan bezoeken. Markten zijn in België sinds 19 maart verboden. “Daarom zal de gemeente Lanaken op woensdag en vrijdag de grensovergang in Smeermaas volledig afsluiten met betonblokken van 9.30 tot 14.30 uur. Op deze momenten blijft enkel de grensovergang in Veldwezelt geopend voor grensverkeer. In Veldwezelt zal de politie tijdens deze momenten voertuig per voertuig controleren om te vermijden dat personen die in België wonen de Nederlandse markt bezoeken”, aldus de burgemeester.

“Een markt is een broeihaard voor besmetting en wordt vaak bezocht door 65-plussers”, aldus Keulen. “Mensen bezoeken tegelijkertijd dezelfde kraam en staan kort bij elkaar en dat maakt de social distancing op een markt oncontroleerbaar. Daarbovenop zorgt het goede weer ervoor dat mensen hun woning verlaten. We willen met deze maatregelen recreatieve bezoeken aan de markt tegengaan.”