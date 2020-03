Nederland maakt Europees alternatief voor songfestival

De show wordt, vanuit een studio zonder publiek, gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit, NikkieTutorials verzorgt de online content. De twee uur durende show is in het Engels en zal in Nederland door Cornald Maas voorzien worden van Nederlands commentaar.

"We gaan een show produceren waarin we - onder meer - de 41 artiesten die dit jaar zouden deelnemen volop in de schijnwerpers zetten", laat uitvoerend producent Sietse Bakker weten. "Naast een kort fragment van hun eigen nummer waarmee ze zouden meedoen, zullen zij een gezamenlijke uitvoering brengen van een eerdere Songfestivalhit. Dit doen zij, gezien de omstandigheden, op afstand en niet in Nederland."

Vanwege de coronacrisis werd voor het eerst in het 65-jarige bestaan van het evenement een Eurovisiesongfestival geannuleerd. De editie van dit jaar wordt verschoven naar volgend jaar.