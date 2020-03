‘Dodental coronavirus in Lombardije stijgt minder snel’

Het dodental als gevolg van een uitbraak van het coronavirus in de noordelijke regio Lombardije, het epicentrum van de besmetting in Italië, is in een dag met 381 gestegen tot 7199. Dat zegt een bron die bekend is met de gegevens. Dat is een flinke daling vergeleken met de 458 overleden patiënten op maandag en het laagste aantal sinds 25 maart.

Het aantal gevallen in de regio, waar de financiële hoofdstad Milaan van het land ligt, is met 1047 toegenomen tot ongeveer 43.208, aldus de bron. De toename van besmettingsgevallen was ook iets kleiner dan de 1154 die op maandag werden geregistreerd en 1592 op zondag.