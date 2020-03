Coronapatiënte (101) is hersteld en mag het ziekenhuis verlaten

Een 101-jarige vrouw die in het IJsselland Ziekenhuis lag met een coronabesmetting is hersteld en mag dinsdag naar huis. Het ziekenhuis in Capelle aan den IJssel brengt het nieuws, in overleg met de familie, als “een sprankje hoop in moeilijke tijden”.

De vrouw woont zelfstandig maar gaat eerst nog naar een verpleeghuis om verder aan te sterken. Anderhalve week geleden werd ze in het ziekenhuis in isolatie opgenomen omdat ze kortademig was. De hoogbejaarde dame testte positief op het coronavirus.

De verpleegkundigen en longartsen zijn blij met het nieuws, laat het ziekenhuis weten. Ze maken veel verdrietige en heftige situaties mee, en gelukkig zijn er ook deze positieve ervaringen. “Het is een kranige dame, prachtig om te zien hoe zij zich aan de leefregels houdt. Ze kucht netjes in haar elleboog en ik moest op gepaste afstand van haar blijven. Laten we ons allemaal aan deze leefregels houden, dat is zo cruciaal!”, zegt een van de longartsen.