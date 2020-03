Amerikaanse leger wil honderden noodhospitalen opzetten

In de Verenigde Staten moeten honderden noodhospitalen worden ingericht om de toestroom van coronapatiënten op te kunnen vangen. De genie van het Amerikaanse leger heeft plannen voor zeker 341 van dergelijke medische faciliteiten maar zoekt nog naar de juiste gebouwen of open plekken.

Hotels, studentenflats, congrescentra en tenten op grote open plekken moeten worden omgetoverd in noodhospitalen. “De schaal van de hele operatie is enorm”, zei de commandant van de genie luitenant-generaal Todd Semonite dinsdag tegen ABC News. “Op dit moment spreken we over ongeveer 341 medische faciliteiten in het hele land.”

Het aantal coronabesmettingen in de VS groeit snel. Maandag kwamen er 20.000 gevallen bij. Ziekenhuizen bezwijken onder de druk. Er zijn te weinig artsen, verpleegkundigen, medische apparatuur en beschermende middelen.

Het aantal doden is gestegen tot boven de 3000, maar experts vrezen dat een veelvoud aan doden nog zal volgen. Functionarissen vrezen dat het uiteindelijke aantal dodelijke slachtoffers in de VS wel eens tussen de 100.000 en 200.000 zou kunnen uitkomen.

Niet alleen extra medische centra zijn nodig, waarschuwt burgemeester Bill de Blasio van de zwaar getroffen metropool New York, maar vooral ook medisch personeel van het leger. Eerder had hij zich ook al tot Washington gewend. “Ik heb president Trump gezegd, we hebben zondag mensen nodig, deze zondag, om de vreselijke situatie aan te kunnen die we voor de komende twee weken voorzien.”