Brussel waarschuwt voor tijdelijke noodmaatregelen

De Europese Commissie waarschuwt dat tijdelijke noodmaatregelen die lidstaten nemen in verband met de coronacrisis niet aan de “fundamentele principes” van de EU mogen tornen. “De EU is gebouwd op waarden van vrijheid, democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten”, aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen.”De democratie kan niet functioneren zonder vrije, onafhankelijke media”, stelt ze ook.

Von der Leyen reageert hiermee impliciet op de zorgen in Brussel over de verregaande bevoegdheden die de Hongaarse premier Viktor Orban heeft gekregen om de coronacrisis in zijn land te bedwingen. In het land kunnen door een nieuwe tijdelijke maatregel onder meer zware gevangenisstraffen worden opgelegd aan media die “valse informatie” verschaffen over het longvirus en de maatregelen die de Hongaarse regering per volmacht treft. Von der Leyen noemde Hongarije niet bij naam in haar verklaring.

De commissie vergadert woensdag over de kwestie.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok waagde zich dinsdag niet aan een expliciete veroordeling van de Hongaarse regering. “De boodschap van de EU is heel duidelijk, daar sluit ik me hartgrondig bij aan”, zei hij over de verklaring van Von der Leyen.

“Het is heel belangrijk dat ook in deze ingewikkelde crisis de basiswaarden van de democratie en de rechtstaat worden gehandhaafd.” Maar dieper ging hij niet op de ontwikkelingen in Hongarije in. “Ik denk dat we gezamenlijk als EU stappen moeten zetten. Het helpt niet als ik als Nederland ga zeggen wat ik vind.”