De man die wordt verdacht van een gezinsmoord in Etten-Leur is dinsdag opgepakt in de Brabantse plaats. Dat meldt de politie. De slachtoffers werden zaterdagavond gevonden in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur. Het gaat om een oma, een moeder en twee jonge kinderen. De verdachte is de 33-jarige vader van het gezin.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.