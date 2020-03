Nijmeegse oncoloog maakte ernstige fouten bij 45 patiënten

Een oncoloog van het academische Radboudumc in Nijmegen heeft ernstige fouten gemaakt bij de behandeling van 45 patiënten. In drie gevallen is er volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sprake van een calamiteit, waardoor de patiënt ernstige schade heeft opgelopen of zelfs is overleden. Die drie gevallen worden nog nader onderzocht, aldus het Radboudumc dinsdag.