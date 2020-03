Wall Street opent in mineur

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager aan de handel begonnen, na de mooie plussen een dag eerder. Wall Street maakt zich zorgen over het oplopende aantal doden in de Verenigde Staten als gevolg van het nieuwe coronavirus. Amerikaanse beleggers buigen zich daarnaast over meevallende cijfers over de Chinese industrie die onverwacht groei liet zien vorige maand.