Meerdere tips over diefstal schilderij Van Gogh

De politie heeft meerdere tips gekregen over de inbraak in museum Singer Laren waarbij in de nacht van zondag op maandag een schilderij van Vincent van Gogh uit 1884 is gestolen. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Het Groninger Museum is eigenaar van het werk en had het uitgeleend voor een tentoonstelling.