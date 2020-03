Aantal Nederlandse doden door virus stijgt met 175 tot 1039

Het aantal Nederlandse overledenen door het coronavirus is opgelopen met 175. In totaal heeft het virus in ons land nu zeker 1039 mensen het leven gekost, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM. En lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat dus ook niet terug in de statistieken.