Frankrijk maakt miljarden vrij voor productie medische middelen

Het is volgens Macron de bedoeling dat Frankrijk binnen enkele weken 1 miljoen mondmaskers per dag produceert. Eind april moet het productieniveau vervolgens op 15 miljoen maskers per week liggen. De voorraad beschermende kapjes is volgens Macron te klein als men kijkt naar de snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt.

Om meer beademingsapparatuur te kunnen maken gaan de bedrijven Air Liquide, Valeo en Schneider Electric in een nieuw consortium nauw samenwerken. Ook autoproducent PSA sluit zich daar bij aan.

Ook Duitsland jaagt de productie van mondmaskers aan. Er staat volgens het ministerie van Financiën een hele rij bedrijven klaar om om te schakelen naar de productie van maskers. “Dat kan nu snel gebeuren, en wij zijn erbij om dat ook snel plaats te laten vinden”, aldus minister Olaf Scholz. Het departement geeft als ondersteuning financiële garanties af.