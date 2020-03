Indonesië gaat grenzen sluiten wegens coronavirus

Indonesië laat binnenkort geen buitenlanders meer toe, ook niet op doorreis, om de verspreiding van coronavirus in te dammen. Diplomaten, gasten van overheidsinstellingen en mensen met een vaste verblijfplaats in het land, mogen nog wel het land in. Minister Retno Marsudi (Buitenlandse Zaken) heeft dit dinsdag aangekondigd zonder te melden wanneer de maatregel van kracht wordt.