Actiegroepen zagen nieuw uitstel Lelystad Airport al aankomen

In SATL werken achttien actiegroepen tegen de opening van Lelystad Airport samen. De actievoerders zijn “ontzettend blij” dat het nu weer ruim een jaar langer gaat duren voordat er vakantievluchten laag over kwetsbare natuurgebieden gaan vliegen. “En dan is het al bijna 2023. In dat jaar wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld, waardoor vliegtuigen niet zo laag van en naar Lelystad hoeven te vliegen. Het lijkt ons verstandig om een eventuele opening nu maar door te schuiven naar 2023”, aldus Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe.

De actiegroepen zijn boos dat het ministerie dinsdag voor de derde keer moest toegeven dat gebruikte cijfers niet kloppen. De stikstofuitstoot boven de Veluwe blijkt groter dan eerder aan de Kamer was meegedeeld. SATL zegt dat begin dit jaar al te hebben aangetoond. “Er is weer gesjoemeld in het voordeel van het vliegveld en in het nadeel van de burgers. De minister moet nu echt komen uitleggen hoe dat elke keer kan gebeuren.”