Lelystad Aiport pleit voor snel afronden politieke besluitvorming

De directeur van Lelystad Airport, Hanne Buis, wil dat er zo snel mogelijk een politiek besluit komt over de opening van de luchthaven in Flevoland. “Daarmee wordt perspectief aan de luchtvaart en aan de regio gegeven. Lelystad Airport is begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunning.” Ze zegt dit nadat bekend is geworden dat de opening van Lelystad Airport vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot november volgend jaar.