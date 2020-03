Website helpt Nederlandse artiesten aan inkomsten

Nu veel optredens niet doorgaan, lopen ze niet alleen gages mis. Ook de verkoop van merchandise en muziekdragers daalt. De website moet leiden tot meer streaming en hogere verkoop van producten uit de webshops. Inmiddels hebben zich al tientallen artiesten en bands aangemeld op de site, onder wie Tim Knol, New Cool Collective, The Kik, Marike Jager, Merol, Sandra van Nieuwland, De Jeugd van Tegenwoordig, Moss, Jack Poels, Mathilde Santing, Kensington, Jungle By Night en My Baby. Andere Nederlandse artiesten kunnen zich nog aanmelden.

