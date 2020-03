Advies minister aan bedrijf in problemen: keer geen dividend uit

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken adviseert bedrijven die in de problemen komen wegens het coronavirus geen dividend uit te keren. Ze kunnen beter een “appeltje voor de dorst” bewaren. Beursgenoteerde ondernemingen die winst uitkeren aan aandeelhouders komen officieel wel in aanmerking voor de nieuwe werktijdverkortingsregeling, maar Koolmees roept bedrijven op dat te heroverwegen.

In navolging van de Europese Centrale Bank, die Europese banken opriep geen dividend uit te keren om schokbestendiger te zijn, “zou ik voor heel veel bedrijven ook adviseren om dat te doen”, zegt Koolmees, nu de coronacrisis zorgt voor “uitzonderlijke economische omstandigheden”.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW), die de werktijdverkorting vervangt, is in principe open voor alle ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen. Er zijn geen verdere eisen gekoppeld aan het dividendbeleid van bedrijven.

Omdat er snel een regeling in elkaar gezet moest worden, is deze vrij algemeen. Maar Koolmees doet nogmaals een “morele oproep om dit alleen maar aan te vragen als je het echt nodig hebt, maar ook na te denken over je dividendbeleid. Kun je dat geld nu niet beter gebruiken voor de stabiliteit van je bedrijf om te voorkomen dat bijvoorbeeld mensen ontslagen worden?”