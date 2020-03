Extra beveiliging Singer Laren na diefstal Van Gogh

“Ik mag weinig zeggen over de beveiliging, behalve dat de beveiliging volgens protocol was, in samenspraak met de verzekeringsexperts. Maar toch is er iets ontvreemd. We zullen de diefstal evalueren om lessen te leren voor de toekomst. Ik kan wel zeggen dat we sinds de inbraak aanvullende maatregelen hebben genomen”, zegt Van Os.

Ook voor het Groninger Museum, dat het werk Lentetuin aan Singer Laren uitleende, is de diefstal reden om de beveiliging onder de loep te nemen. “Natuurlijk kijken we permanent naar de beveiliging van onze musea”, zegt directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. “En door dit incident zijn we nog scherper.”