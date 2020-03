Ouders en scholen vrezen leerachterstanden door coronacrisis

Schoolleiders en ouders zijn tevreden over de wijze waarop het lesgeven op afstand verloopt, maar toch vrezen ze dat er door de coronacrisis leerachterstanden ontstaan. Dat melden de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en Ouders en Onderwijs op basis van peilingen die ze hebben uitgevoerd.

Van de ouders maakt 40 procent zich voor de langere termijn zorgen over de gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind. Welke hiaten gaan er ontstaan? Hoe worden die straks gesignaleerd en welke ondersteuning krijgen kinderen dan? Naast de zorgen over de ontwikkeling van hun kind vragen ouders zich vooral af hoe ze zelf hun werk kunnen blijven doen (39 procent) en hun kind moeten bezighouden nu school en opvang niet doorgaan (33 procent).

Van de schoolleiders in het basisonderwijs denkt driekwart dat een langere periode van afstandsonderwijs leerachterstanden veroorzaakt. Een op de tien scholen heeft er vertrouwen in dat de leerprestaties gelijk zullen blijven of verbeteren. Op 68 procent van de scholen zien schoolleiders dat er leerlingen zijn die juist ook sneller gaan.

Verder blijkt uit de peilingen dat 88 procent van de schoolleiders tevreden is over de manier waarop scholen onderwijs bieden op afstand. Van de ouders is 76 procent tevreden. Bij het les geven op afstand gaat het onder meer om telefonisch contact, videobellen en het digitaal controleren van opdrachten.