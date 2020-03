Myanmar meldt eerste coronadode

In Myanmar is dinsdag voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus, meldden de autoriteiten.

Het dodelijke slachtoffer is een 69-jarige man die behalve het longvirus ook aan kanker leed, zei een regeringswoordvoerder.

De man was voor behandelingen in Australië geweest en stopte tijdens zijn terugreis naar Myanmar ook nog in Singapore.

In Myanmar zijn tot nu toe 14 gevallen van het virus bekend. Volgens de autoriteiten gaat het voornamelijk om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt.

Het ministerie van Gezondheid waarschuwde zondag dat het risico op een “grote uitbraak” in het land zeer hoog is. Tienduizenden arbeidsmigranten keerden onlangs halsoverkop terug uit het naburige Thailand doordat de grens op slot ging vanwege het virus. In Thailand zijn 1524 geïnfecteerden bekend.