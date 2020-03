Regering Suriname wil strengere maatregelen tegen coronavirus

Bij acht mensen in Suriname is het longvirus vastgesteld. “Als het niet lukt de verspreiding in toom te houden, dan zullen de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar komen. Daarom is het noodzakelijk buitengewone maatregelen te treffen”, staat in de tekst van de conceptwet.

Suriname nam na de eerste positieve test direct strenge maatregelen. Het luchtruim werd gesloten en er werd een avondklok ingesteld. De regering denkt dat er strengere maatregelen nodig zijn om het virus tegen te houden. De regering is bang dat meer besmettingen rampzalig zijn voor het land. Ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen zijn niet klaar voor een groot aantal patiënten, zo staat in de conceptwet.