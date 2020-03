KLM overweegt temperatuurcheck voor reizigers

Luchtvaartmaatschappij KLM overweegt om de temperatuur van reizigers te gaan meten voordat ze aan boord mogen. Dat zou zowel op Schiphol kunnen gebeuren als op de buitenlandse luchthavens waar het bedrijf nog op vliegt. Dat stelt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving in NRC. Wanneer een beslissing valt, kan KLM niet zeggen.

Voor enkele landen voert KLM al dergelijke controles uit. Mensen die met KLM naar Singapore en Zuid-Korea willen vliegen, worden nu al op Schiphol gecontroleerd op verzoek van de autoriteiten in die landen. Reizigers met bestemming Canada worden geobserveerd en moeten een vragenlijst invullen.

Het cabinepersoneel van KLM heeft gevraag om extra maatregelen zodat ze veilig hun werk kunnen doen. Zo is de dienstverlening aan boord aangepast. Vakbond voor cabinepersoneel VNC wil dat ook aan boord altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden en maakt zich bovendien zorgen om de vluchten naar New York, waar de coronavirusuitbraak momenteel zeer hevig is.